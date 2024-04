Konzept der kulturellen Bildung für die Stadt Hamminkeln Ein zweiter „Impuls“ auf Schloss Ringenberg

Das Schloss Ringenberg hat ein „Wohnzimmer“ mit schönem Fensterblick nach außen, das neuerdings für besondere Veranstaltungen genutzt werden kann. Am Mittwoch fand im stilvollen Ambiente des Schlosses der zweite sogenannte „Impuls“ statt. „Die Idee zum Impuls ist in der Arbeitsgruppe Kulturelle Bildung entstanden, die in 2023 ein Konzept der kulturellen Bildung für die Stadt Hamminkeln erarbeitete und von Land NRW mit einem Preisgeld ausgelobt wurde", erläutert dazu Rita Nehling, zuständig im Rathaus unter anderem für Kultur und Schule. Ministerin Ina Brandes war deshalb schon einmal in Hamminkeln zu Gast.