Kommt ein Förderverein? Alte Grundschule: Ginderich als Vorbild für Hamminkeln

Es sei eindrucksvoll gewesen, was die Gindericherin Marie-Therese Bauer zu berichten gehabt habe, so Puckert. Der vom HVV angeregte Ideenaustausch für Hamminkeln passte dazu, zu einer möglichen Konzeptentwicklung könne dies alles viel beitragen. Aber, so Puckert, man wisse nicht, ob sich die Stadt auf eine ähnliche Lösung einlassen oder das Gebäude überhaupt verkaufen würde. Womit ein Förderverein wie in Ginderich ins Spiel kommt. Der müsste in Hamminkeln für das Projekt etwa eines Vereinshauses erst gegründet werden. Das aber ist nicht in Sicht bisher.