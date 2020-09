Abgewählter Bürgermeister in Rheinberg : Frank Tatzel: „Erst einmal alles sacken lassen“

Abgewählter Bürgermeister in Rheinberg

Rheinberg Rheinbergs Bürgermeister Frank Tatzel sagt nach der Wahlniederlage gegen Dietmar Heyde: „Die Enttäuschung ist groß.“ Wie seine berufliche Zukunft aussehen wird, lässt er noch offen.

In einem Punkt geht es Sieger und Verlierer der Bürgermeister-Stichwahl sehr ähnlich. Beide, der künftige Bürgermeister Dietmar Heyde von den Grünen und der bisherige parteilose Amtsinhaber Frank Tatzel, stellen fest, dass sie erst einmal Zeit brauchen, um zu realisieren, wie sehr das Wahlergebnis vom Sonntag Einfluss auf ihre Leben nehmen wird.

„Ich muss das erst einmal alles sacken lassen“, gab Frank Tatzel am Montag im Gespräch mit der RP zu bedenken. Er räumte aber ein: „Die Enttäuschung über die Wahlniederlage ist schon groß. Ich wäre sehr gern Bürgermeister geblieben.“ Die fünf Jahre in diesem Amt seien „eine tolle Erfahrung“ für ihn gewesen, sagt der 54-jährige Wallacher und fügt hinzu: „Nach und nach wird mir klar, was künftig alles wegfällt. Dinge wie regelmäßige Treffen mit den Fachbereichen, das wird mir fehlen.“