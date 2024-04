Neuer Treffpunkt in Alpen Jugend-Container kommt an die Motte

Nachdem in der Sitzung des Rates im Frühjahr Bürger das Fehlen eines Treffpunktes für Jugendliche bemängelt hatten, wurde die Idee geboren, einen Hochseecontainer anzuschaffen, um ihn nach den Vorstellungen der Jugendlichen auszubauen und an geeigneter Stelle aufzustellen. Hintergrund der Debatten waren damals mehrere Vandalismus-Vorfälle an den beiden Schulen in Alpen.