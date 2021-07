Mobile Impfaktion im Rhein-Kreis : 1088 Menschen lassen sich mit Vakzin von Johnson & Johnson impfen

Rhein-Kreis Neuss 1088 Menschen haben sich am Wochenende mit dem Corona-Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson impfen lassen. Wie die einzelnen mobilen Angebote angenommen wurden - eine Übersicht.

Am Wochenende hat das Impfzentrum Rhein-Kreis Neuss mit Unterstützung der Städte Dormagen, Jüchen, Kaarst, Korschenbroich, Meerbusch und Neuss erfolgreich eine mobile Impfaktion mit dem Corona-Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson durchgeführt. Bei dem reicht für die vollständige Immunisierung eine einmalige Impfung aus. An den kreisweit sechs mobilen Stationen wurden insgesamt 1 088 Menschen mit dem Vakzin geimpft. Bereits Anfang Juni hatte das Impfzentrum 2 008 Dosen des Herstellers Johnson & Johnson bei einem mobilen Impfangebot in Neuss und Grevenbroich verimpft.

Die mobilen Impfangebote vom vergangenen Wochenende fanden an folgenden Orten statt: Grundschule Burg in Dormagen-Hackenbroich (128 Impfungen), Gesamtschule Jüchen-Hochneukirch (324 Impfungen), Jugendeinrichtung „Die Insel“ in Kaarst (109 Impfungen), Familienzentrum „Sonnengarten“ in Meerbusch-Büderich (104 Impfungen), AWO-Kita „Die Weltendecker in Neuss-Furth“ (275 Impfungen) und Ratssaal der Stadt Korschenbroich (148 Impfungen).