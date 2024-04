Fußball-Landesliga Hiobsbotschaft für Kapellen vor Freitag-Heimspiel

„Das ist natürlich bitter für Robert und für uns. Was das für seine Karriere bedeutet, muss sich noch zeigen“, sagt SCK-Coach Fabian Nellen, der sich nun Gedanken machen muss, wie er den Ausfall des flexibel einsetzbaren Defensivspielers im Aufstiegsrennen kompensiert. Da ist es natürlich von Vorteil, dass der SCK über einen großen Kader mit entsprechenden Alternativen verfügt. Beim jüngsten 2:1-Sieg in Unterrath war auch ohne Wilschrey ein Entwicklungsschritt zu erkennen. Es ist noch gar nichts so lange her, da ließ der SCK wegen einiger später Gegentreffer wichtige Punkte liegen, dieses Mal brachte er den knappen Sieg ins Ziel. Gegen den Cronenberger SC geht es erneut gegen einen Abstiegskandidaten. Allerdings gegen einen, mit dem nach dem Oberliga-Abstieg im vorigen Sommer nicht zu rechnen war. Fabian Nellen hat allerdings beobachtet, dass der CSC nach einem Trainerwechsel im Winter entsprechend seiner individuellen Qualität deutlich ambitionierter auftritt.