Nach Beschwerden in Neuss : Litfaßsäulen in Neuss werden in Ordnung gebracht

Der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Roland Kehl, hatte kritisiert, dass viele Litfaßsäulen in der Stadt nicht gepflegt seien. An einigen, so Kehl, hingen nur noch leere Papierfetzen hinunter, von Werbung oder Ankündigungen nichts mehr zu erkennen.