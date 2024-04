Angebote im Rhein-Kreis Neuss Die Arbeit der Caritas – mehr als nur Seniorenpflege

Auch die Integration von Menschen, die aus anderen Kulturen kommen, hat sich die Caritas zur Aufgabe gemacht. Vielfältige Angebote und Möglichkeiten sollen dabei unterstützen, zum Beispiel Integrationskurse. Das Ziel dieses Angebots: die Vermittlung von Deutschkenntnissen in Wort und Schrift auf B1-Niveau. „Wir glauben, dass in der Kombination von Sprache und Beratung der Schlüssel für eine Integration in die Gesellschaft liegt“, erklärt Jünger. Deshalb biete die Caritas auch Sprachkurse an, obwohl das nur wenige Fachdienste täten. Der Fachdienst für Integration und Migration ist im Caritashaus International in Neuss zu finden. Für Menschen aus Rommerskirchen und Jüchen ist die Außenstelle in Jüchen zuständig.