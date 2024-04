34. Korschenbroicher Citylauf In Korschenbroich müssen nun ein paar Meter mehr zurückgelegt werden

Und nachdem Brandt eine erste Runde auf seinem speziellen, mit einem nach seinen Entwicklern benannten Cook-Jones Counter ausgestatteten Fahrrad gedreht hatte, stellte sich eben heraus, dass vier Meter fehlten. „Er hat dann zur Sicherheit nach ein paar Runde gedreht, es ist aber dabei geblieben“, erklärt Markus Bresser. Wichtig: Wer in den vergangenen Jahren in Korschenbroich eine Bestzeit gelaufen ist, muss nicht befürchten, dass sie aberkannt wird, weil es eben ein offizielles DLV-Vermessungszertifikat vorhanden war. Zudem ist auch völlig unklar, seit wann es die Verkürzung gibt. „Es sind mal in der Innenstadt Bordsteine behindertengerecht gestaltet worden. Vielleicht ist es dabei passiert, aber das ist nur Spekulation“, sagt Bresser, der zusammen mit dem Organisationsteam eine pragmatische Lösung für das Problem gefunden hat. Wenn die Strecke am Sonntag endgültig für den Tag präpariert wird, werden vor und in der Kurve, die von der Willi-Hannen-Straße in die Mühlenstraße führt, Pylone aufgebaut. Die verhindern, dass die Kurve zu eng genommen kann und am Ende nicht weniger als fünf beziehungsweise zehn Kilometer absolviert werden.