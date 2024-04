2. Hockey-Bundesliga Nord HTC Schwarz-Weiß bangt am Wochenende um den Capitano

Geradezu als ein Musterbeispiel für einen Pyrrhussieg gelten kann im Nachhinein der 3:1-Erfolg des HTC SW Neuss zum Rückrunden-Auftakt der 2. Hockey-Bundesliga am vergangenen Wochenende beim Düsseldorfer HC. Während der DHC durch die Heimniederlage auf einen Abstiegsplatz zurückfiel, bezahlten die Gäste den Auswärtscoup teuer: Ihr Kapitän Jan Mausberg brach sich den Ringfinger der linken Hand und könnte damit am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) an der Jahnstraße gegen den DSD Düsseldorf und am Sonntag (16 Uhr) beim Neuling Aachener HC bestenfalls mit einer speziellen Schutzschiene auflaufen. Womöglich noch um einiges schlimmer erwischt hat es Finn LangHeinrich. Er erlitt einen Knorpelschaden im Knie und bewegt sich aktuell nur an Krücken fort. In zehn Tagen soll dann die Entscheidung fallen, ob er sogar unters Messer muss.