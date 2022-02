Corona im Rhein-Kreis Neuss : Novavax- und Booster-Impfung - Alle Termine in der Übersicht

Nicht nur die Booster-Impfungen sind in vollem Gange. Die ersten Novavax-Impfstoffe haben den Rhein-Kreis Neuss erreicht. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Rhein-Kreis Neuss Im Rhein-Kreis Neuss gibt es mehrere Möglichkeiten, ein mobiles Impfangebot wahrzunehmen. Wo bereits Novavax-Impfungen angeboten werden. Was sonst zu beachten ist, erfahren Sie in unserer Übersicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Rhein -Kreis Neuss erhalten alle unter 30-Jährigen sowie Schwangeren eine Impfung mit dem Biontech/Pfizer-Impfstoff. Die Vakzine von Moderna und Johnson&Johnson stehen dem Rest zur Verfügung. Eine Novavax-Impfung erhalten Interessierte nur mit vorheriger Anmeldung. Hier geht es zur Online-Terminbuchungsseite. Im Laufe der Woche wurden im Rhein-Kreis Neuss folgende mobile Impfangebote registriert.

Neuss

Bei der AOK Neuss (Oberstr. 33 in 41460 Neuss) erhalten Sie den Piks am Dienstag, 1. März, und am Donnerstag, 3. März, von 9 bis 15 Uhr.

Am Samstag, 05. März, gibt es den Piks von 11 bis 18 Uhr im Rheinpark-Center (Breslauer Str. 2 - 4 in 41460 Neuss) sowie beim Impfzentrum am Johanna-Etienne-Krankenhaus (Am Hasenberg 46 in 41462 Neuss) von 9 bis 17 Uhr.

Ebenfalls beim Impfzentrum am Johanna-Etienne-Krankenhaus erhalten Interessierte am Sonntag, 06. März, von 9 bis 17 Uhr ihre Impfung. Von 10 bis 14 Uhr wird am Sonntag, 06. März, an der Comenius Gesamtschule Neuss (Weberstr. 90 a in 41464 Neuss) geimpft.

Beim Montanushof (Ostwall 31 in 41515 Grevenbroich) erhalten Interessierte eine Impfung am Montag, 28. Januar, von 9 bis 15 Uhr.

Am Sonntag, 06. März, wird in der Zeit von 10 bis 14 Uhr im Montanushof (Ostwall 31 in 41515 Grevenbroich) der Piks verabreicht.

Dormagen

Beim Stadtbad "Sammys" (Robert-Koch-Str. 34 in 41539 Dormagen) gibt es am Freitag, 04. März, von 14 bis 17 Uhr ein mobiles Impfangebot.

In der ehemaligen Realschule am Sportpark, Max-Reger-Weg 3 in 41539 Dormagen, wird am Sonntag, 06. März von 10 bis 14 Uhr geimpft.

Jüchen

Am Sonntag, 06. März, 10 bis 14 Uhr, wird an der Neusser Str. 118 in 41363 Jüchen geimpft.

KAARST

Am Samstag, 05. März, gibt es den Piks von 10 bis 14 Uhr beim Rathaus Büttgen (Rathausplatz 23 in 41564 Kaarst).

Eine Impfung in Kaarst erhalten Sie ebenfalls von 10 bis 14 Uhr am Sonntag, 06. März, am Bürgerhaus Kaarst (Am Neumarkt 2 - 4 in 41564 Kaarst).

KORSCHENBROICH

Am Donnerstag, 03. März, wird an der Katholischen Kirche Glehn/Pfarrsaal (Pankratiusplatz 5 in 41352 Korschenbroich) von 16 bis 19 Uhr geimpft. Am Sonntag, 06. März, wird von 10 bis 14 Uhr im Ratssaal Stadt Korschenbroich (Don-Bosco-Str. 6 in 413652 Korschenbroich) geimpft.

Rommerskirchen Beim Pfarrheim St. Peter (Kirchgasse 6 in Rommerskirchen) gibt es den Piks am Sonntag, 06. März, von 10 bis 14 Uhr.

Novavax-Impfungen Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium hat Regelungen zur Verteilung und Verimpfung des zeitnah zu erwartenden Impfstoffs der Firma Novavax festgelegt. Die ersten Impf-Dosen haben den Rhein-Kreis Neuss bereits erreicht. Kostenpflichtiger Inhalt Einige Bürger konnten sich bereits am Sonntag, 27. Februar, erstmals impfen lassen.

„Wie zu Beginn der Impfkampagne im Dezember 2020 besteht die Herausforderung darin, dass zunächst nur sehr begrenzte Mengen des Impfstoffs Novavax zur Verfügung stehen werden”, so Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. „Ich bitte daher um Verständnis, dass wir den Impfstoff zuerst an Menschen geben, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind oder an Personen, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht mit den zugelassenen mRNA-Impfstoffen geimpft werden können. Diejenigen, die nicht unter diese Priorisierung fallen, bitte ich um etwas Geduld. Grundsätzlich stehen weiterhin auch die bekannten mRNA-Impfstoffe in ausreichenden Mengen zur Verfügung. Sie sind genauso sicher und bieten einen hervorragenden Schutz vor einer schweren Coronainfektion”, so der Minister weiter.

Wie wird der Novavax-Impfstoff verteilt? Für die Berufsgruppen, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nach § 20a Infektionsschutzgesetz (IfSG) des Bundes betroffen sind, werden zunächst etwa 75 Prozent der verfügbaren Dosen reserviert werden. Weitere 20 Prozent des zur Verfügung stehenden Impfstoffes von Novavax werden für Personen reserviert, denen eine Unverträglichkeit in Bezug auf die vorhandenen mRNA-Impfstoffe ärztlich attestiert wird. Fünf Prozent der Dosen stehen darüber hinaus der Allgemeinbevölkerung zur Verfügung.

Sollte absehbar sein, dass Termine nicht entsprechend der vorgegebenen Priorisierung nachgefragt werden, können die Kreise und kreisfreien Städte die für eine Personengruppe vorgesehenen Impfstoffmengen auf die übrigen Gruppen aufteilen.

Impfberechtigt sind alle Einwohner Nordrhein-Westfalens ab zwölf Jahren. Der mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer wird nur an Personen unter 30 Jahren verimpft. Personen ab dem 30. Lebensjahr erhalten den mRNA-Impfstoff von Moderna. Es ist auch möglich, vor Ort eine Zweitimpfung mit Biontech/Pfizer oder Moderna zu erhalten, zum Beispiel nach einer Erst-Impfung mit AstraZeneca. Eine einmalige Impfung von Genesenen nach Covid-19-Infektion ist ebenfalls möglich.

Darüber hinaus können bei dem mobilen Impfangebot alle Personen eine dritte Impfung mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer oder Moderna erhalten. Das Land NRW hat am Donnerstag, 23. Dezember mitgeteilt, dass Auffrischungsimpfungen für Personen angeboten werden können, bei denen die Grundimmunisierung mindestens drei Monate zurückliegt. Die Koordinierende Impfeinheit des Rhein-Kreises Neuss setzt dies ab sofort im Impfzentrum und bei allen mobilen Impfangeboten um. Eine Impfung schon frühestens vier Wochen nach der zweiten Impfstoffdosis ist weiterhin ausschließlich für immundefiziente Personen mit einer erwartbar stark verminderten Impfantwort zulässig.

Auch Haus- und Fachärzte sowie die dauerhafte Impfstelle des Rhein-Kreises Neuss und der Kassenärztlichen Vereinigung an der Hammer Landstraße 51 in Neuss bieten Auffrischimpfungen an. Die Öffnungszeiten der stationären Impfstelle sind: dienstags und donnerstags von 9 bis 15 Uhr, samstags von 9 bis 17 Uhr.

Impfwillige müssen zum mobilen Impfangebot lediglich ihren Lichtbildausweis mitbringen. Zudem soll möglichst der ausgefüllte Anamnese- und Einwilligungsbogen für einen mRNA-Impfstoff (Biontech/Pfizer/Moderna) oder einen Vektor-Impfstoff (Johnson & Johnson) und – insbesondere bei Auffrischimpfungen – ein Impfausweis vorgelegt werden. Die Unterlagen sind online unter www.rhein-kreis-neuss.de/coronaimpfung verfügbar, können aber auch vor Ort ausgefüllt werden. Darüber hinaus ist bei Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 15 Jahren die Einwilligung eines Sorgeberechtigten nötig. Auf der Homepage des Kreises findet sich unter www.rhein-kreis-neuss.de/coronaimpfung eine ständig aktualisierte Übersicht über alle mobilen Impfangebote.

(NGZ)