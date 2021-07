Literarischer Sommer in Rommerskirchen : Kurzweilige Lesung in Sinsteden

Sinsteden Die französische Autorin Silvie Schenk war zu Gast beim Literarischen Sommer. Eingerahmt wurde der Auftritt von wunderbarer Saxophon-Musik.

Musikalisch kongenial begleitet vom Saxophonisten Heribert Leuchter entspann sich ein fesselndes Wechselspiel. Alles ist in diesem dicht geknüpften und sich sprachlich anspruchsvoll gerierenden Ehebruchbericht miteinander verwoben. Dabei steht im Zentrum des Geschehens eine Affäre von Charlotte Moire, die einst eine Affäre mit einem verheirateten Mann hatte. Zunächst hat sie das Erleben in einen Roman gepackt. Und dann sitzt sie irgendwann einer Journalistin gegenüber, die ausdauernd insistiert, dass die Gesprächspartnerin diese Geschichte doch wohl selbst erlebt habe.

Spannend ist beim Zuhören der Vortrag der zweisprachigen Autorin, faszinierend ihre sensible Wortwahl, die ständig zwischen Klartext und romanhafter Beschwörung schwankt. Im Spiegel sieht die imaginierte 70-Jährige als Hauptfigur „eine welke Narzisse“. „Es ist schwer, eine gefühlte Wahrheit einzufangen“, so bekennt die sich widerstrebend Erinnernde. „Was kann an der Liebe denn falsch sein?“, lässt sie an anderer Stelle das Französische in ihr deutlich herauskommen.