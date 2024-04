Spurt in den Mai – eine Erfolgsstory seit gut 60 Jahren Hinter dem Radsport-Boom steckt viel Arbeit

Manchmal kann zu viel Erfolg auch hinderlich sein. So wie im Fall von Moritz Mauss. Das Radsport-Talent des VfR Büttgen sollte eigentlich beim „Spurt in den Mai“, dem traditionsreichen Bahnrennen, das sein Verein seit 1981 immer am 30. April im Sportforum an der Olympiastraße ausrichtet, erste Erfahrungen im Vergleich mit den großen Namen der Radsportszene wie den amtierenden Europameistern Theo Reinhardt und Roger Kluge sammeln. Dafür sollte er mit dem erfahrenen Lucas Liss, der auch schon Welt- und Europameister war, ein Duo im Zweier-Mannschaftswettbewerb bilden. Doch weil der 17-Jährige bei Rennen in diesem kurzen und kalten Frühjahr schon nachdrücklich auf sich aufmerksam machte, nicht zuletzt bei der Bundessichtung am vergangenen Wochenende in Frankfurt/Oder, flatterte ihm jetzt eine Einladung des Bund Deutscher Radfahrer ins Haus, am 1. Mai im Trikot der deutschen Junioren-Nationalmannschaft an den Start zu gehen. „Und das hat mit Blick auf seine weitere Entwicklung natürlich Vorrang“, sagt VfR-Radsportchef Lars Witte.