Sturm „Antonia“ : Nach „Zeynep“ und „Ylenia“ - Das erwartet nun den Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Neuss Das Sturmtief „Zeynep“ hat gerade erst den Rhein-Kreis Neuss verlassen, da naht schon das nächste Sturmtief „Antonia“. Was den Rhein-Kreis Neuss erwartet.

Laut Deutschem Wetterdienst gibt es noch keine Entwarnung, denn Sturmtief “Antonia“ wird den Rhein-Kreis Neuss noch den ganzen Tag beschäftigen. Es wurde bisher keine Unwetterwarnung der Stufe 3 ausgesprochen, es wird aber vor markantem Wetter gewarnt (Stufe 2). Aber was bedeutet das?

Zwischen 3 Uhr und 20 Uhr am Montag, 21. Februar, können Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h und 80 km/h auftreten. In Schauernähe sowie in ungeschützten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis zu 95 km/h gerechnet werden.