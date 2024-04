Spurt in den Mai Büttgen liegt auf dem Weg nach Paris

Ihr erstes Ziel aber lautet: Zum dritten Mal in Folge das Zweier-Mannschaftsrennen der Frauen auf ihrer Hausbahn zu gewinnen. „Vielleicht knacke ich ja den Beikirch-Rekord, ich bin ja noch jung,“ kündigt die Sportsoldatin selbstbewusst an. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg, schließlich siegte Andreas Beikirch insgesamt 13 Mal beim „Spurt in den Mai“, davon zwischen 1994 und 2001 sieben Mal in Folge. Doch auch wenn sie in der kommenden Woche wie in den beiden vergangenen Jahren ein Team mit Olympiasiegerin Franziska Brauße bildet, geschenkt bekommt das Duo den Sieg ganz bestimmt nicht. Dafür werden schon Mieke Kröger und Lena Charlotte Reißner sorgen, die zusammen mit Brauße drei Viertel des aktuellen Bahnvierers bilden. „Wir freuen uns, dass der noch junge Frauen-Wettbewerb so gut angenommen wird,“ sagt Büttgens Radsport-Chef Lars Witte mit Blick auf die sieben Teams, die ab 20 Uhr Jagd auf den Sieg im Omnium um den „Großen Preis der Sparkasse Neuss“ machen.