Von Mai bis Oktober 2024 Schützenfeste im Rhein-Kreis Neuss – die große Übersicht

Zwischen Anfang Mai und Mitte Oktober gibt es im Rhein-Kreis Neuss kein Wochenende, an dem nichts los ist. So viel ist sicher. Denn irgendwo rollen immer Schausteller an, werden Festzelte verlegt, schlagen Bier- und Imbisswagen auf, erklingt Marschmusik, ziehen Männer (aber nicht nur) in Uniform und Frauen in großen Roben durch die Straßen. Es ist Schützenfest-Saison.