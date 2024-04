Handball-Regionalliga TVK könnte den Aufstieg schon in Weiden perfekt machen

Das Hinspiel war über weite Strecken absolut ausgeglichen, erst in den letzten zehn Minuten setzte sich der HC Weiden ab. „Wir haben uns einfach zu viele Fehler erlaubt“, sagt der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf rückblickend. „Zu dem Zeitpunkt war unsere Abwehr nicht auf dem Niveau, auf dem sie sich heute befindet.“ Ein wichtiger Faktor wird die Trefferquote werden, stellen die Hausherren doch die zweitbeste Abwehr der Liga. Die zu knacken, dazu ist der TVK auf jeden Fall in der Lage, was er am letzten Wochenende beim 35:19-Erfolg gegen den Bergischen HC deutlich unter Beweis gestellt hat. Aber auch in der Abwehr sollte die Leistung der vergangenen Wochen aufgerufen werden. Weiden verfügt über zwei sehr starke Rückraumspieler, deren Wirkungskreise es einzuengen gilt.