Equitana in Neuss : Tickets für Tiershow bei Equitana in Neuss gewinnen

Neuss Die Equitana Open Air schlägt vom 23. bis zum 25. Juli in Neuss ihre Zelte auf dem Rennbahnpark auf. Für die Show der Tiertrainerin Anne Krüger-Degener am Freitag verlost die NGZ vier Mal zwei Eintrittskarten.

Die Tiertrainerin Anne Krüger-Degener gibt am Freitag, 23. Juli, ab 19.30 Uhr im Rennbahnpark Einblicke in ihre Arbeit. Die gelernte Schäferin zeigt, wie sie den scheinbar magischen Dialog mit ihren Tieren aufnimmt. Zu dieser außergewöhnlichen Veranstaltung verlost die NGZ vier Mal zwei Eintrittskarten. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schickt bitte eine Mail mit dem Stichwort „Equitana“ an die Adresse aktion@ngz-online.de, und das bis zum 20. Juli.