Masters-Schwimmerin aus Neuss Mit über 80 Jahren noch fast täglich im Becken

„Ich wusste zunächst gar nicht, dass ich in der Vorschlagsliste zu Sportlerwahl des Monats bin. Ich habe erst von einem Vorstandsmitglied des NSV davon erfahren“, sagt die Krefelderin, die dann aber mitbekam, wie im Verein kräftig die Werbetrommel gerührt wurde. „Dass ich letztlich sogar gewonnen habe, ist für mich eine tolle Sache. Schließlich war ich zum ersten Mal überhaupt für so eine Wahl nominiert.“ Erstaunlich, schließlich gehört sie schon lange in ihren jeweiligen Altersklassen sogar weltweit zu den besten Schwimmerinnen. Das mag daran liegen, dass ihre Sportart ohnehin nicht so im Fokus der Öffentlichkeit steht, und die Masters-Wettbewerbe erst recht nicht. „Meine Kinder sagen immer: ,Man muss nur alt genug werden, um mal eine Weltmeisterschaft zu gewinnen‘“, erklärt Anne Kreisel und lacht dabei schelmisch. Sie hat einen ungezwungenen Umgang mit ihrem Alter und nimmt sich selbst und ihre sportlichen Leistungen nicht so ernst. Natürlich wird sie auch von einem gewissen Ehrgeiz getrieben, doch der eigentliche Grund für die Teilnahmen an den Masters-Veranstaltungen sind die Reisen, das Kennenlernen von neuen Städten und die Treffen mit Freunden und alten Weggefährten. Das hält ebenso jung wie der regelmäßige Ausdauersport im Wasser. Einmal in der Woche absolviert sie eine Trainingseinheit in Neuss, nachdem sie Nachwuchsschwimmer betreut hat, zudem stehen je nach Lust und Laune noch drei Einheiten in ihrer Heimatstadt Krefeld auf dem Programm.