Jobs, Ausbildung und Qualifizierung : Initiative unterstützt Geflüchtete im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Die Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ macht sich im Rhein-Kreis Neuss positiv bemerkbar. Diese Zwischenbilanz zieht das Kommunale Integrationszentrum. Wie die Initiative wirkt und an wen sie sich richtet.

Zwar läuft die Landesinitiative noch bis Mitte 2023, dennoch konnten bis heute von den 255 aufgenommenen Geduldeten und Gestatteten bereits 191 Menschen in Angebote der Bildungsträger vermittelt werden. Davon bekamen 140 Teilnehmer ein individuelles Coaching, das sie bei der Suche nach Lehre oder Arbeit, bei der Stabilisierung ihres Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnisses, der Steigerung des Leistungsniveaus oder bei individuellen Problemlagen unterstützt. Weitere 14 Teilnehmer haben den nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses in Angriff genommen, 17 konnten in einer berufsbegleitenden Sprachförderung ihre Kenntnisse verbessern. Außerdem hat das Teilhabemanagement 17 Geflüchtete in einen Alphabetisierungskursus vermittelt. Das teilt der Rhein-Kreis mit.