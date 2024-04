Handball-Regionalliga Reserve aus Dormagen hat Weiden nach Startproblemen im Griff

Es sprang kein Feuer über, es fehlten schlichtweg die Emotionen. Gerade im Deckungsverband fanden die Schützlinge des Dormagener Trainers Martin Berger zunächst keinen Zugriff und die im Vorfeld angemahnten Kreuzungen des Weidener Angriffs wurden nur zu selten unterbunden. So war es dann auch HC-Haupttorschütze Sven Xhonneux, der Dormagen stresste. „Weiden hat uns immer vor Probleme gestellt, obwohl wir gerade die im Vorfeld angesprochen hatten“, so Berger. Langsam, aber sicher fing sich Bayer dann wieder und übernahm das Kommando. Zu diesem Zeitpunkt war es immer wieder Florian Träger aus dem Zweitliga-Kader, der aushalf und das Team zurück in die Spur brachte. Wichtig dabei auch die Treffsicherheit von Linksaußen Paul Scholl.