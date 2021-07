Veranstaltungen in Jüchen : Reihe der Dycker Schlosskonzerte wird ab August fortgesetzt

Jüchen Nach einer coronabedingten Pause wird die Reihe der Dycker Schlosskonzerte fortgesetzt. Initiiert werden sie von den „Freunden und Förderern von Schloss Dyck“, bei denen es einen Wechsel im Vorstand gegeben hat. Die Termine im Überblick.

Auch weitere Konzerte sind in Planung, so sollen ab Oktober drei Aufführungen, die eigentlich 2020 stattfinden sollten, nachgeholt werden. Da wäre etwa ein Konzert des Flötenquartetts St. Petersburg, das für den 17. Oktober, 17 Uhr vorgesehen ist. Die jungen Musiker spielen unter anderem die selten aufgeführten Flötenquartette und Fragmente Mozarts. Am Montag 1. November, 17 Uhr, wird das Barockensemble Concept Royal Köln Festliches und Besinnliches zum Allerheiligentag anstimmen. Und am 15. sowie 16. Dezember, jeweils 18 Uhr, präsentiert die Salzburger Kammerphilharmonie eine musikalische Weihnachtsreise.