Europawahl 2019 : So hat ihr Bezirk im Rhein-Kreis Neuss abgestimmt

Neuss Finden Sie heraus, wie Ihr Viertel abgestimmt hat. Die Ergebnisse in allen 29 Neusser Wahlbezirken in einer interaktiven Karte.

Bis 18 Uhr haben im Rhein-Kreis Neuss 63,09 Prozent der Wähler ihre Stimme abgegeben. In Neuss waren es 59,10, in Dormagen 60,92, in Grevenbroich 59,52, in Kaarst 69,21, in Meerbusch 70,17, in Jüchen 61,92, in Rommerskirchen 66,35, in Korschenbroich 70,53. Wie genau sie gewählt haben, können Sie in unserer interaktiven Karte sehen.