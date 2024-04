Erst Büttgen, dann Paris Bahnradfahrerin Teutenberg muss sich auf der Straße für Olympia qualifizieren

Schon als Kind auf dem Laufrad war Lea Lin Teutenberg auf dem 250 Meter langen Holzoval der Radrennbahn an der Büttgener Olympiastraße unterwegs. „Immer wenn Rennpausen waren, durften mein Bruder und ich ein paar Runden drehen,“ erinnert sich die 24-Jährige an den „Spurt in den Mai“, das traditionsreiche Bahnrennen, das der VfR Büttgen seit 1981 stets am 30. April veranstaltet – und bei dem sie in den vergangenen beiden Jahren zusammen mit Olympiasiegerin Franziska Brauße das Zweier-Mannschaftsfahren der Frauen gewann.