Rhein-Kreis Neuss: 1483 Waffen bei Amnestieregelung abgegeben

Rhein-Kreis Die Polizei und die Waffenbehörde im Rhein-Kreis Neuss haben Bilanz zur sogenannten Waffenamnestie gezogen. Im Zuge der im Juli 2017 in Kraft getretenen Änderungen des Waffengesetzes war es ein Jahr lang straffrei möglich, illegal im Besitz befindliche Waffen und Munition abzugeben.

In der Regel handelte es sich bei den Abgabestücken um Nachlassobjekte. Die Amnestieregelung war für Erben, die unverhofft in den Besitz von Waffen gekommen waren, eine gute Gelegenheit, sie loszuwerden. Gerade in den letzten Wochen machten noch einmal zahlreiche Bürger davon Gebrauch. Bis Ende Mai waren 158 illegale Waffen im Zuge der Regelung, die bis 1. Juli griff, abgegeben worden. Bis die Waffen vernichtet werden, lagern sie bei der Kreispolizei. In der Waffenkammer wird genau darüber Buch geführt. Dort befinden sich auch all jene Pistolen, Gewehre, Messer & Co., die als Beweismittel aus Ordnungswidrigkeiten oder Sicherstellungen aus Straftaten eingezogen wurden. Hinzu kommen Fundstücke. Rund 40 bis 50 solcher Funde werden jährlich bei den Behörden im Rhein-Kreis Neuss gemeldet.