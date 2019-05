Europawahl : NRW-Stichprobe am Mittag – Rhein-Kreis Neuss mit höchster Wahlbeteiligung

Rhein-Kreis Die Europawahl stößt im Rhein-Kreis Neuss offenbar auf höheres Interesse als 2014. Landeswahlleiter Wolfgang Schellen weist bis 12 Uhr für den Rhein-Kreis eine Beteiligung von 37,9 Prozent (mit Briefwahl) aus.

Der Rhein-Kreis Neuss gehört zu acht ausgewählten Kreisen und Kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen, in denen zur Ermittlung der Wahlbeteiligung stichprobenartige Umfragen erfolgen. Im Landesdurchschnitt lag die Wahlbeteiligung um 12 Uhr bei 30 Prozent.

Im Vergleich zur letzten Europawahl am 25. Mai 2014, bei der bis 12:00 Uhr knapp 25 Prozent zur Wahl gingen oder an der Briefwahl teilnahmen, ist die Wahlbeteiligung in den ausgewählten Bereichen höher. Die landesweite Wahlbeteiligung inklusive der Briefwahlteilnahme hatte bei der Europawahl 2014 am Ende des Wahltages bei 52,3 Prozent gelegen.