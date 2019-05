Fußball : SC Kapellen verabschiedet sich mit einem Schützenfest

Kapellen Das Team von der Erft geht mit einem 7:1-Sieg über den VfB Solingen in die Sommerpause.

Wie es die Gäste geschafft hatten, zuletzt viermal hintereinander zu gewinnen, blieb allerdings ein Rätsel. Der SCK, selber mit einer Serie von sechs Spielen ohne Niederlage ins Match gegangen, drückte von Anfang an aufs Tempo – und geriet doch ins Hintertreffen. „Allerdings haben wir uns das Ding mal wieder selber reingehauen“, monierte Ferber. Nach einer unglücklichen Kopfballabwehr von Marcel Koch tropfte das Leder auf den Spann von Giovanni Spinella und von dort zum 1:0 (9.) für Solingen in den Winkel. Die Sperre löste Dennis Schreuers in der 36. Minute mit seinem Treffer zum 1:1-Ausgleich. Noch vor dem Seitenwechsel drehten Tore von Alexander Hauptmann (41.) und Dennis Schreuers (45.) die Partie in die für Kapellen richtige Richtung.