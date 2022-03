FDP Niederrhein : Bundesminister verteidigt Lockerungen

Krefeld Beim Parteitag der Freien Demokraten wurde der Vorsitzende Dietmar Brockes im Amt bestätigt, der Krefelder Otto Frickebleibt auch weiterhin sein Vize.

(vo) In Wesel haben sich rund 80 Delegierte der Freien Demokraten am Niederrhein zum Parteitag getroffen, um einen neuen Vorstand zu wählen. Als besonderer Gast wurde dabei Bundesjustizminister Marco Buschmann begrüßt. In seiner Rede sprach er über die Arbeit der Landesregierung, den Ukraine-Krieg und die aktuelle Corona-Politik. Buschmann rechtfertigte insbesondere die bei vielen Ministerpräsidenten umstrittenen Lockerungen der Coronaschutzregeln.