Nach knapp zwei Jahren : FDP-Bundesschatzmeister Christ legt Amt nieder

Berlin Christ hatte erst im September 2020 auf Lindners Vorschlag den Posten des FDP-Schatzmeisters übernommen. Die Personalie hatte für Aufsehen gesorgt, das langjährige SPD-Mitglied Christ war erst Ende 2019 zu den Liberalen gewechselt.

FDP-Bundesschatzmeister Harald Christ gibt nach nur knapp zwei Jahren sein Amt auf. Nach dem erfolgreichen Abschneiden der Liberalen bei der Bundestagswahl und der folgenden Regierungsbeteiligung sehe er seine Aufgabe als erfüllt an, erklärte Christ am Montag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur den Parteigremien. Er sei vor allem Unternehmer.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner will dem Bundesparteitag am 23. April den Bundestagsabgeordneten Michael Link für den Posten vorschlagen. Das kündigte er am Montag nach Sitzungen von Präsidium und Bundesvorstand in Berlin an. Dieser habe langjährige Erfahrungen als Schatzmeister des FDP-Landesverbandes Baden-Württemberg.