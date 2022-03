Angebot für Kinder und Jugendliche : Kreative Osterferien-Wochen in den Kunstmuseen

In den Workshops lernen Kinder und Jugendliche, ihre Kreativität umzusetzen. Foto: Kunstmuseen Krefeld/dirkrose.com

Krefeld Sehen, was nicht ist: Um optische Täuschungen in den Bildern berühmter Maler geht es in den Kursen: um glitzernde Traumwelten, Kaleidoskope und ganz besondere Porträts.

(ped) Optische Täuschungen und Tricks sind in der Kunst weit verbreitet. Sie zu entdecken macht viel Spaß. Das können Kinder und Jugendliche bei den Osterferien-Workshops in den Kunstmuseen erleben. Die Teilnehmer lassen sich von Werken Victor Vasarelys, Jesús Rafael Sotos und vieler anderer in eine optische Wirklichkeit entführen und arbeiten selbst mit geometrischen Strukturen. Die Kinder und Jugendlichen zeichnen auf durchsichtigen, flexiblen und beweglichen Flächen und Elementen und arbeiten mit Spiegelflächen und vielem mehr. Es entstehen ungeahnte neue Muster, Formen und überraschende Tiefenräume.

Der Workshop „Optische Illusionen – Undenkbare Konstruktionen“ findet von Dienstag, 12. April, bis Donnerstag, 14. April, jeweils von 11 bis 15 Uhr im Kaiser-Wilhelm-Museum statt. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 14 Jahren. Die Teilnahme kostet 30 Euro.

Funkelnde Glaskunstwerke von Franck Bragigand, bunte Gemälde von Gerhard Richter mit 1024 verschiedenen Farben, Neonröhrenkunst von Alber Hien und Dan Flavin und mehr laden zu spannenden Farbreisen ein. Die Teilnehmer basteln buntleuchtende Bildboxen, Kaleidoskope und verrückte Bewegungsfiguren. Der Workshop „Funkelbunte Glas-Traumwelt“ findet von Dienstag, 19. April, bis Mittwoch, 20. April, jeweils von 11 bis 15 Uhr im Kaiser-Wilhelm-Museum statt. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren. Die Teilnahme kostet 20 Euro.

Auf großen Fotos von Thomas Ruff oder auf noch größeren Gemälden von Heinrich Nauen sehen die Teilnehmer feine Damen, pausbackige Kinder, kämpfende Amazonen und andere interessante Typen. Die Kinder und Jugendlichen spazieren durch diese Gesellschaft, lernen die künstlerischen Techniken kennen und schaffen schließlich selbst Figuren oder Selbstporträts. Sie kombinieren Zeichnung, Collage, Malerei und Plastik, arbeiten zwei und dreidimensional. So entstehen lustige oder gruselige Mischwesen, die mit i-Pads fotografiert und digital noch etwas verändert werden können. Der Workshop „Mixed-Media-Wesen“ findet von Donnerstag, 21. April, bis Freitag, 22. April, jeweils von 11 bis 15 Uhr im Kaiser-Wilhelm-Museum statt. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren. Die Teilnahme kostet 20 Euro.

Eine Anmeldung zu den jeweiligen Workshops ist erforderlich per E-Mail an

servicekunstmuseen@krefeld.de

Weitere Informationen stehen unter