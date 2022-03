Diskussion in Krefeld : Diakon Totten erläutert seine Position zu Christ und Surfpark

Krefeld Der Diakon, der bei der jüngsten Demonstration von FFF als Redner teilgenommen hat, sieht seine Position verkürzt und unglücklich dargestellt. Er präzisiert seine Aussage zum Thema Christsein und Surfpark.

Diakon Matthias Totten, der in Krefeld „Christians for Future“ gegründet hat und am Freitag ein Redner bei der Demonstration von Fridays for Future gewesen ist, hat im Nachgang zu unserem Bericht über die Demonstration seine Position erläutert. Anlass: Er sieht sich mit dem in indirekter Rede übermittelten Zitat („Ein echter Christ könne nicht dafür sein“, gemeint ist: für den Surfpark) „unglücklich“ wiedergegeben. „Meine Intention ist es nicht, diejenigen Christen abzustrafen oder als ,schlechte‘ Christen darzustellen, die in Sachen Klimaschutz nicht so tief drin sind oder auch keine weiteren Gedanken dazu haben oder es wenig in ihre Handlungen einfließen lassen“, erklärte er, „es steht mir nicht zu, das Leben der Christinnen und Christen zu bewerten oder selbst die moralische Instanz darzustellen, in der ich gute und nicht gute Christen voneinander unterscheide. Das käme mir niemals in den Sinn.“ Dass man als Christ den Surfpark auf dem Hintergrund der Schöpfungsbewahrung ablehnt, das könne er unterschreiben, dass aber alle Christen, die das nicht tun, keine guten Christen seien, „das werde ich nie meinen und auch nicht äußern.“