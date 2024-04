Spezialitäten Vintage, Kinder, Mädchenklamotten, Nachtflohmarkt Trödelparadies Krefeld – Übersicht über die Trödelmärkte der Stadt

Gemütlich durch alten Kram stöbern, Bücher, Kleidung, Kunst, das ist es, was Flohmärkte ausmacht. Heutzutage werden auf Trödelmärkten allerdings oft auch Neuwaren angeboten. Ursprünglich war das anders. Man vermutet, dass der Begriff Flohmarkt vom französischen Marché aux Puces, dem Markt mit Flöhen stammt. Denn ab dem 19. Jahrhundert verkauften vor allem ärmere Menschen auf Märkten gebrauchte Kleidung – das ein oder andere Kleidungsstück dann eventuell mit Floh. Heute gibt es Waschmaschinen, und der Nachhaltigkeitsgedanke ist weit verbreitet, Flohmärkte sind daher beliebter denn je. Doch wo in Krefeld gibt es Trödel- oder Flohmärkte, und was wird dort angeboten. Wir geben einen Überblick – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.