Busverbindung in die Solinger Außenbereiche Richtung Wermelskirchen : CDU und FDP für BOB-Testbetrieb in Burg

Schloss Burg wird für etwa 30 Millionen Euro saniert. CDU und FDP in Solingen fordern nun flankierende Maßnahmen. Foto: Peter Meuter

Burg Die beiden Parteien wollen wieder mehr Gäste nach Burg ziehen. Eine Möglichkeit wäre ein BOB, der bis Höhrath fährt. Davon, so die Hoffnung, würden auch die Bewohner profitieren. Technisch möglich wäre dies laut Stadtwerken.

Geht es nach Christdemokraten und Liberalen in der Bezirksvertretung (BV) Burg / Höscheid, werden es die Bürger in Oberburg sowie Höhrath demnächst leichter haben, mit dem Öffentlichen Personennahverkehr in Richtung Solingen zu fahren. So haben die Fraktionen von CDU und FDP für die nächste Sitzung der BV am Donnerstag dieser Woche (Gründer- und Technologiezentrum, Grünewalder Straße 29-31; 17 Uhr) einen gemeinsamen Antrag eingebracht, der gleich mehrere Projekte für Burg zum Gegenstand hat.

In dem Antrag zur „Tourismusförderung für Burg“ befindet sich unter anderem die Forderung, auf der Strecke von Solingen über Unter- und Oberburg bis Höhrath künftig auch Batterie-Obusse (BOB) einzusetzen. Denn nach Ansicht der beiden Fraktionen ist der ÖPNV in die zwei städtischen Randgebiete Oberburg sowie Höhrath schon seit längerer Zeit eine Zumutung. „Die Busse fahren einfach zu selten“, beschrieb die Sprecherin der CDU in der BV, Sylvia Schlemper, noch einmal die Problematik – wobei sie und ihre BV-Kollegen jetzt den Zeitpunkt gekommen sehen, endlich eine bessere Anbindung in den äußersten Osten der Klingenstadt Solingen zu schaffen.

INFO Weitere Forderungen der Parteien für Burg Gastronomie Wiederbelebung und Weiterentwicklung der Gastronomie in Unterburg. Geldautomat Absprache mit der Sparkasse über Schaffung eines neuen Automaten in Unter- und Oberburg. Digital Überarbeitung der Homepage der Stadt Solingen mit Hinweis auf Schloss Burg und den Stadtteil Burg als touristisches Ausflugziel. Kultur Weitere Kulturangebote

Tatsächlich gehören zum Fuhrpark der Verkehrsbetriebe bei den Stadtwerken Solingen (SWS) mittlerweile nämlich acht sogenannte Solo-BOB. Diese Busse unterscheiden sich von den zuerst angeschafften Fahrzeugen vor allem in ihrer Länge. Denn während es die Gelenkbusse mit Batterieantrieb auf stolze 18,75 Meter bringen, sind die kleineren Solo-BOB gerade zwölf Meter lang. Und das sind wiederum Ausmaße, mit denen auch auf engen Straßen wie etwa in Richtung Höhrath keinerlei Platzprobleme entstehen würden.

Vor allem die kleineren BOB könnten eine Chance für Burg sein. Foto: Radtke, Guido (gra)

„Technische Probleme gibt es jedenfalls nicht“, sagte eine Sprecherin der Verkehrsbetriebe. So seien die Solo-BOB der neuesten Generation durchaus in der Lage, den betreffenden Streckenbereich ohne Oberleitung zwischen Burg-Drehscheibe und Höhrath mit Hilfe der Batterien zu bewältigen, versicherte die Sprecherin, die gleichzeitig aber auch darauf verwies, dass Änderungen von Buslinien zunächst in den neuen Nahverkehrsplan von Wermelskirchens Nachbarstadt aufgenommen werden müssten.

Dieser soll im Jahr 2023 fertiggestellt sein. Wobei CDU-Politikerin Schlemper, was die BOB nach Oberburg und Höhrath angeht, aufs Tempo drückt. „Gerade beim Umsteigen am Burger Bahnhof gibt es oft Schwierigkeiten“, sagte die Christdemokratin, die sich darum auch unkonventionelle Schritte vorstellen kann. „Man sollte beispielsweise prüfen, ob ein BOB-Testbetrieb möglich ist“, schlug Sylvia Schlemper vor.

Denn auf diese Weise könne man, so die CDU und die FDP in ihrem Antrag, schon einmal untersuchen, zu welchen Uhrzeiten ein Zusatzangebot besonders notwendig sei. Dass etwas in Gesamt-Burg geschehen muss, daran besteht für Christdemokraten und Freie Demokraten jedenfalls kein Zweifel. So seien Unter- und Oberburg „zweigeteilt“, wobei speziell Unterburg in den zurückliegenden Jahren etliche Rückschläge habe hinnehmen müssen.

In diesem Zusammenhang erinnerte Sylvia Schlemper auch einmal mehr an die über Jahre hinweg bestehenden Straßensperrungen im Stadtteil sowie an das verheerende Hochwasser vom Sommer 2021.