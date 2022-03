Wasserball : SV Krefeld 72 und SV Bayer Uerdingen 08 marschieren

Krefeld Die beiden Wasserballmannschaften des SV Krefeld 72 und SV Bayer Uerdingen 08 machen die Meisterschaft in der Zwischenrunde unter sich aus. Die SVK führt die Tabelle mit 8:0 Punkten vor Bayer (6:2) sowie dem Düsseldorfer SC (4:6) und SGW Köln (0:8) an.

Bei der SVK 72 kehrte Bastian Schmellenkamp wieder ins Team zurück, auf Paul Huber musste weiterhin verletzungsbedingt verzichten. In jedem Fall konnte aber Dusan Dragic wieder an den Beckenrand zurückkehren. Nach vorsichtigem Abtasten im ersten Viertel (2:2) legte die SVK den Grundstein für ihren Sieg mit fünf Toren in Folge im zweiten Viertel. Nach mehreren Unachtsamkeiten im Angriff sah es kurze Zeit so aus, als könnte das Spiel noch kippen, aber Danilo Machidenko hielt mit zwei Centertreffern die Gegner weiter auf Distanz. Mit einem beruhigenden 9:5 Vorsprung ging es in den letzten Spielabschnitt. Die Gastgeber blieben bei ihrer taktischen Linie und machten mit vier Treffern in den letzten vier Minuten den Sack zu. Den Schlusspunkt setzte in der letzten Minute Center Anton Laug, an diesem Tag mit drei Treffern der erfolgreichste Torschütze der SVK. Spieler des Tages aber wurde wieder einmal einer der „Jungen Wilden“, diesmal Elias Metten auf Grund seiner exzellenten Abwehrleistung. „Das war die Pflicht, jetzt kommt die Kür“, sagte Kapitän Leo Vogel. „In den beiden Derbys gegen Bayer sind wir zwar Außenseiter, aber nicht chancenlos. Derbys haben ja bekanntlich ihre eigenen Gesetze.“