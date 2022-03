Naturschutz in Brüggen : Förderverein lädt NRW-Umweltministerin Heinen-Esser ein

Kreis Viersen Die NRW-Umweltministerin folgte einer Einladung vom Förderverein Krickebenbecker Seen, um sich über unterschiedliche Projekte der Biologischen Station im früheren Munitionsdepot zu informieren.

„Toll, was aus einem früheren Munitionsdepot geworden ist“, sagt NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) bei ihrem Besuch im Brachter Depot am Montag. Sie folgte einer Einladung von Armin Huber, dem Vorsitzenden des Fördervereins Krickenbecker Seen, sowie dessen Schriftführer Ansgar Reichmann, der zugleich Geschäftsführer der Biologischen Station Krickenbecker Seen in Nettetal ist. Begleitet haben sie die Landtagsabgeordneten Markus Optendrenk (CDU) aus Nettetal und Dietmar Brockes (FDP) aus Brüggen, sowie Claudia Bönnighausen, neue Forstchefin und Abteilungsleiterin im NRW-Umweltministerium.