NRW-Wahl 2022 : Das sind die Landtagswahl-Kandidaten im Kreis Heinsberg

Analyse Erkelenzer Land Am 15. Mai wird in Nordrhein-Westfalen gewählt. Die SPD darf sich dabei Hoffnungen machen, den großen Vorsprung der CDU zumindest weiter zu verkürzen. Vier Einzelkandidaten haben gute Chancen auf den Einzug ins Parlament.

Am Sonntag, 15. Mai, wird in Nordrhein-Westfalen ein neues Parlament gewählt. Und genau wie vor wenigen Monaten bei der Bundestagswahl und auch vor fünf Jahren bei der letzten Landtagswahl zeichnet sich eine spannende Entscheidung ab. Derzeit hält die schwarz-gelbe Koalition mit 100 von 199 Sitzen in Düsseldorf eine hauchdünne Mehrheit. In den beiden Wahlkreisen des Kreises Heinsberg (Kreis 9 deckt den südlichen Teil ab, Kreis 10 den Nordkreis mit Erkelenz, Hückelhoven, Wegberg und Wassenberg) scheint die Ausgangslage hingegen klarer zu sein. Trotzdem ist es gut möglich, dass nach der Wahl gleich vier Heinsberger Kandidaten im neuen Landtag vertreten sein werden. Wir analysieren, welche Chancen die Parteien und die Kandidaten haben.