Schule in Krefeld : Krefeld baut den Offenen Ganztag aus

Krefeld Die Stadt richtet 17 zusätzliche Gruppen ein. Dafür werden nun Landesmittel beantragt. Denn die Schulen müssen für das zusätzliche Angebot räumlich und personell aufgestockt werden. Vor allem Mensen und Küchen werden erweitert.

(RP) Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner jüngsten gemeinsamen Sitzung mit dem Jugendhilfeausschuss den weiteren Ausbau des Offenen Ganztags (OGS) an den Krefelder Grundschulen beschlossen. Für das neue Schuljahr 2022/2023 sollen 17 zusätzliche Gruppen eingerichtet und damit an 18 Krefelder Schulen mehr Betreuungsplätze geschaffen werden. Hierfür will die Stadt Krefeld nun die entsprechenden Landesmittel beantragen.