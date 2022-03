Urlaub und Freizeit : Kempen beteiligt sich an der Touristikmesse Niederrhein

Kempen Am ersten Aprilwochenende findet in Kalkar die Touristikmesse Niederrhein statt. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen präsentiert dabei zusammen mit den Kommunen Kempen, Grefrath, Brüggen, Nettetal und Niederkrüchten.

Urlaub ohne ständiges Kofferpacken, dafür mit Radfahren, Wandern und Outdoor-Aktivitäten, das sind die Schwerpunkte bei der diesjährigen Touristikmesse Niederrhein auf dem Gelände des Wunderlands Kalkar. Am Samstag und Sonntag, 2. und 3. April, präsentieren täglich von 10 bis 17 Uhr über 100 Aussteller ihre Angebote rund um Urlaub in Deutschland und den Niederlanden. Dabei präsentiert sich die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen gemeinsam mit dem Naturpark Schwalm-Nette sowie den Kommunen Kempen, Brüggen, Grefrath, Nettetal und Niederkrüchten.

Die 17. Auflage der Touristikmesse legt einen besonderen Focus auf Outdoor-Aktivitäten wie Radfahren, Wandern, Camping und Caravaning. Die Reisemobilszene präsentiert sich mit Wohnwagen und Wohnmobilen in vielfältiger Weise. Von der hundefreundlichen Ausführung bis hin zur soliden Standardvariante ist alles dabei, was den „Urlaub ohne ständiges Kofferpacken“ so angenehm wie möglich gestaltet. Neben diversen Infos zu Campingplätzen wollen Premium-Wanderwege und Radtouren gleichermaßen entdeckt werden wie Kulinarik und Kultur-Hotspots der neuen Wahlheimat auf Zeit. In Sachen Freizeitplanung wird es auf der Messe ein weiteres Novum geben. Seit fünf Jahren veröffentlicht Outdoorfan und Fotograf Matthias Berns im Online-Tourguide www.reiseblog-nrw.de erlebnisreiche Touren im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW. Mittlerweile sind es 88 an der Zahl.