Krefelder Spendenaktion : „10 für Ukraine“ knackt die 100.000-Euro-Marke

Krefeld Die große Solodarität überrascht selbst die Initiatoren: Rund 70 Krefelder Unternehmen und mehr als 75 Privatpersonen haben sich der Initiative bereits angeschlossen. Und das ist noch nicht alles.

„Der Grund für die enorme Anteilnahme so vieler Menschen in Krefeld und Umgebung liegt sicher auch in der regionalen Identifikation“, erklärt SWK-Vorstandssprecher Carsten Liedtke. „action medeor ist die international anerkannte Not-Apotheke Europas, gleich vor unserer Haustüre. Das macht uns als Niederrheiner stolz.“

Angela Zeithammer, Kommunikationschefin bei action medeor, erwidert: „Wir sind gerührt und begeistert von der großen Solidarität der Unternehmen in unserer Region und den vielen großzügigen Spenden für die Nothilfe von action medeor in der Ukraine . Herzlichen Dank für das großartige Engagement.“

Helfen in Hilden : Feuerwehr packt bei Umzug von Ukraine-Spenden tatkräftig an

Krieg in der Ukraine : Kerzen und Flügelhorn für den Frieden in der Ukraine

Zu den Unterstützern von „10 für Ukraine“ gehören: Restaurant Nordbahnhof, Feldsaaten Freudenberger, Top Job Zeitarbeit, Spedition Bönders, Tölke und Fischer Gruppe, Domovari, Bäckerei Gruyters, Geister Bedachungen, Gobbers Dienstleistung, TGH Thomas Rechtsanwälte, Holzland Roeren, Certuss Dampfautomaten, Laufenberg Release Liner, Kleinewefers und Jagenberg, Reno Müller Messen Märkte Ausstellung, ZSK Stickmaschinen, ABM Präzisions-LeiterplattenTechnik, Kremo Werke, Incas IT Systemhaus, Kern Unternehmensnachfolge, Volksbank Krefeld, MEK Bildungszentrum, Hauser Gruppe Sicherheitstechnik, Elektroservice Rath, Faber Systempartner für Druck, Historische Weinbrennerei Dujardin, Henkelhausen, Intersport Borgmann, Porsche Zentrum Willich, Micro Cirtec, Autohaus Borgmann, montagmorgens, Scholz und Offermann, TZ-Werbeagentur, nimm3-Werbeagentur, Röhr und Stolberg, Elektro-Installation J. Büllen, Doctor Beat Tanzschule, Georg Schovenberg GmbH, Bohlmann KG, Dr. Stark und Partner Patentanwälte, Dr. Münks und Knuffmann Zahnärzte, Pielartzik Hörberatung, Sanitär Meisterbetrieb Jürgen Alexander, Beermann Bohrtechnik, Rondo Food GmbH & Co. KG, Wirtz Werkzeugbau, Gerhard Küppers, Küche und Co. Krefeld, Kern Unternehmensnachfolge, Schlüsseldienst Schlabers, Vital- und Löwenapotheke, Praxis Ursula von Kann, Praxis Ullrich, Krefelder Reit- und Fahrverein, elumico GmbH, Abrasiv GmbH, Josef Stöffges GmbH, schröter managed services GmbH, Praxis Prangenberg, Mörtter Metallbau GmbH, Schunk und Co. GmbH, GTW Rechtsanwälte, NBG Niederrheinische Baugesellschaft mbH und Co. KG, Blaue Erdbeere Werbetechnik GmbH, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld, Gemeinschaftspraxis Dr. Verholen und Dr. Fiedler, Reisebüro Esser, Schramm GbR, Brauerei Gleumes, Niemann und Frey GmbH, RDL Logistik GmbH.