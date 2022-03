Wettbewerb in Krefeld : Gesucht wird Krefelds schönster naturnaher Vorgarten

Unter der Lupe ist es zu sehen: Hier fühlen sich Insekten wohl. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Krefeld Es sollte ein Ort sein, an dem sich Vögel und Insekten wohffüheln. Und auch für den Menschen soll der Vorgarten attraktiv sein. Eine Fachjury entscheidet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die dritte kleine Krefelder Gartenschau ist in Planung. Nach zwei erfolgreichen Verläufen des Wettbewerbes „Naturnaher Vorgarten in Krefeld“ in den Jahren 2020, 2021, an dem beinah 100 Krefelder Vorgartenbesitzer teilgenommen hatten, startet nun die Runde drei des Wettbewerbes, den der Krefelder Ortsverein des NABU Viersen ins Leben gerufen hat.

Auch in diesem Jahr werden Krefelder Vorgartenbesitzer dazu eingeladen, ihre Vorgärten so zu gestalten, dass sie im Verlauf des Jahres durch ihre Pflanzenvielfalt möglichst vielen Tieren Nahrung bieten. „Insekten, Schmetterlingen und Vögeln wird so der nötige Lebensraum gegeben“, erklärt Michael Müller, Vorstand des Krefelder Ortsvereins. „Und selbst ein kleiner Vorgarten kann damit Großes bewirken. Ein naturnaher Vorgarten ist nicht nur ein wichtiger Lebensraum für Insekten und Vögel, sondern auch eine Oase für Auge und Nase.“

Es müsse nicht immer die ganz große Fläche sein: „Wichtig im Kampf für den Artenschutz und gegen den Klimawandel ist selbst der kleinste Beitrag, und dabei kommt es auf uns alle an“, sagt Michael Müller.

Dass der Schutz der Natur immer mehr an Bedeutung gewinnt, zeige auch die Teilnahme der Vertreter der örtlichen Parteien und des Oberbürgermeisters an der vergangenen Preisverleihung im September 2021. Eine Fachjury aus NABU-Fachleuten der Botanik wird im Herbst die teilnehmenden Vorgärten besuchen und diese bewerten. Die Teilnahme lohnt sich nicht nur für die Insekten und Vögel, sondern auch für die Teilnehmer, denn auf die Gewinner warten viele Sach- und Buchpreise sowie einem Gutscheinheft für fünf Exkursionen mit NABU-Experten in Krefeld als 1. Preis.

„Nach der positiven Resonanz der letzten beiden Jahre, mit einer jeweils steigenden Anzahl von Teilnehmern, hoffen wir auch in der dritten Runde auf eine rege Teilnahme“, sagt Michael Müller, „denn jeder Beitrag zum Erhalt der Pflanzenvielfalt zählt.“ Auch in diesem Jahre wird der Wettbewerb wieder maßgeblich durch die Sparkassenstiftung „Sport und Umwelt“ Krefeld gefördert.

Wer am Wettbewerb teilnehmen möchte, schickt zwei bis drei aussagekräftige Fotos und eine kurze Beschreibung der naturnahen Aspekte des Vorgartens an: NABU Bezirksverband Krefeld Viersen e.V. Talring 45 / 47802 Krefeld oder per E-Mail an: vorgarten@nabu-krefeld-viersen.de Einsendeschluss ist der 31. Juli 2022.