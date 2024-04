Abschied von der Krefelder Künstlerin Hiltrud Lewes letzte Ausstellung

Noch herrscht kreative Unübersichtlichkeit in den Räumen am Winnertzhof. Ein, zwei und drei Meter große Bilder lehnen an den Wänden. Kleinere Formate stehen in Reihen oder liegen auf dem Boden - die sollen einen Bilderteppich bilden. Auf einer Fensterbank: zarte Papierobjekte, die wie vertrocknete Blütenkelche aussehen. Ira und Ivo Lewe haben noch viel zu tun, um alles in eine Ordnung zu bringen. Es ist der künstlerische Nachlass ihrer Mutter Hiltrud Lewe - ein riesiges Konvolut an Kunst, aus dem die beiden eine Retrospektive auswählen für die letzte Ausstellung der Künstlerin, die am 29. Dezember 2023 verstorben ist.