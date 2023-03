Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge schaffen Land unterstützt Kommunen mit 6,9 Millionen Euro

Rund 225.000 Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, haben Zuflucht in NRW gefunden. Das Land werde in diesem Jahr rund 3,7 Milliarden Euro für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen ausgeben, so die CDU-Abgeordneten. Alleine die Kommunen erhielten rund 1,9 Milliarden Euro.