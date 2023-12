Debatte um Sonderzuschuss für das FZX Kies-Industrie kontert Kies-Kritiker

Anders als er dem SPD-Politiker unterstellt, hatte Schneider allerdings nicht gefordert, dass die Kies-Industrie an den Kosten für das Oktoberfest beteiligt werden sollte. Der Landtagsabgeordnete hatte stattdessen gesagt, dass die Pflege eines Naherholungsgebiets dauerhaft Geld koste und dass das FZX deshalb „seit Jahren nach Einnahmequellen wie der Gastronomie oder dem Oktoberfest“ suche, „um den defizitären Bereich – die Pflege des Areals – möglichst so finanzieren zu können, dass die Gesellschafter nichts zuschießen müssten“. In diesem Jahr zeige sich, dass dieses System an Grenzen stoße. „Denn solch eine Nutzung als Naherholungsgebiet kostet – bei vernünftiger Planung – bis in alle Ewigkeit etwas“, schrieb Schneider und forderte: „An diesen Kosten sollen die Auskieser dauerhaft beteiligt werden.“