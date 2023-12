Klagen gegen Sonntagsöffnungen NRW hat beim Handel falsche Erwartungen geweckt

Statt aktiv zu werden, empfiehlt das Land den Kommunen, sich bei Interesse frühzeitig mit Kirchen und Gewerkschaften an einen Tisch zu setzen. Begründet wird das eigene Vorgehen schulterzuckend mit dem Verweis auf die engen juristischen Grenzen. Das ist nicht weniger als das Eingeständnis, dass man gar nicht gedenkt, die eigenen Ankündigungen in die Tat umzusetzen, und man lieber die Hände in den Schoß legt. Ein echtes Handeln würde verlangen, dass das Land sich per Bundesrat anschickt, eine grundgesetzlich festgeschriebene Regelung aus einem anderen Jahrhundert an die Bedürfnisse der Gegenwart anzupassen. Bezeichnend ist, dass der Handel gar nicht mehr Öffnungen oder gar eine komplette Freigabe des Sonntags verlangt, sondern sich im Gegenteil mit weniger, aber rechtssicheren Öffnungen zufriedengeben würde. Dafür ist allerdings mehr nötig, als den lokalen Akteuren runde Tische zu empfehlen.