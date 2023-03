SVK 72 plant mit hohem fünfstelligem Etat Trainer Dusan Dragic ist der Vater des Erfolgs

Das Trainerteam erwartet nächste Saison einen körperlichen härteren Wasserball, bei dem es mehr auf die Athletik und Kraft der Spieler ankommen wird. Des Weiteren kann man sich eine Chancenverwertung wie im zurückliegenden Spiel gegen Duisburg (6:6) und solche einfache Fehler nicht mehr erlauben. „Jeder kleine Fehler wird in der A-Gruppe bestraft“, progostiziert Sven Roeßing. Es gilt darum in der nächsten Saison in der höchsten deutschen Klasse anzukommen und natürlich zu versuchen, diese Liga zu halten. Man spüre die „volle Rückendeckung vom Verein“, erwähnt der Co-Trainer. Das ist sicherlich auch nicht verwunderlich, da der Verein eine hohe Summe für solch eine Saison in der Wasserball-Bundesliga veranschlagt: Es wird mit einem Betrag im „hohen fünfstelligen Bereich“ geplant.