Klimaneutralität bis 2045 Grefrath soll Prozess der Wärmeplanung vorantreiben

Nun soll das Grefrather Gemeindegebiet untersucht werden – beispielsweise heruntergerechnet in Clustern mit einer Größe von 100 Quadratmetern. Dann wird festgelegt, wie in diesen einzelnen Clustern die Wärmeversorgung in Zukunft aussehen wird. Parallele Prozesse: Welcher Energiebedarf besteht an einem bestimmten Ort? Und: Wie bekomme ich Energie dorthin? Untersucht wird auch, welche Wärmequellen – flächendeckend im Grefrather Gemeindegebiet – bereits vorhanden sind. So kann die Kommune planen, wie die Wärmeversorgung in den einzelnen Clustern aussehen soll: Wärmepumpen, Wasserstoff, Photovoltaik-Anlagen, Geotermie, Abwärme aus industriellen Anlagen, wie auch immer – für jede Bürgerin, für jeden Bürger einsehbar. Es werde keine Vorschrift, sondern eine Hilfestellung für die Bürger durch die Kommune geben, etwa wenn ein Hausneubau oder -sanierung ansteht, erklärte Erik Ix.