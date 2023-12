Bürgermeister im Kreis Kleve Kommunen fühlen sich von Bund und Land allein gelassen

Das Jahr 2023 wird nicht nur fiskalisch als ein schwieriges für die Kommunen im Kreis Kleve in die Geschichte eingehen. Die sogenannte Bürgermeisterkonferenz, in der neben den 16 Bürgermeistern auch der Landrat vertreten ist, blickt auf zwölf Monate mit Herausforderungen zurück, die auch im neuen Jahr nicht einfach verschwinden werden. „Das, was sich in der weltpolitischen Lage aktuell abzeichnet, zieht leider auch direkte Konsequenzen auf das Leben hier vor Ort nach sich und hat konkrete Auswirkungen auf die finanzpolitische Lage der Gemeinden, Städte und Kreise“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme.