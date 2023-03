Besuchen oder ausstellen Second-Hand-Flohmarkt im Grefrather Eisstadion

Grundsätzlich gilt: Selbstgemacht, ausrangiert, zu groß gekauft? Dann führt der Weg zur „Mädchen Klamotte“. Der Flohmarkt verwandelte schon in vielen Städten Deutschlands Hallen in ein riesiges Second-Hand-Shopping-Mekka. Ob Sommer oder Winter, der Kleiderschrank sei in den meisten Fällen einfach zu voll. Eine Lösung halten die Veranstalter parat; Platz für Neues schaffen ist hier angesagt, auch wenn genau geprüft werden sollte, welches Teil bald nicht mehr im Kleiderschrank zu finden sein sollte. Aber: der Nachhaltigkeit wird genüge getan, weil die Kleidungsstücke nicht neu produziert wurden: Second-Hand in Reinkultur.