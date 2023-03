Geflügelpest im Kreis Viersen Tote Möwen in Kempen hatten die Pest

Im Kreis Viersen ist am Dienstag eine größere Zahl verendeter Wildvögel gefunden worden. Wie der Kreis Viersen am Mittwoch mitteilte, wurden am Königshüttesee in Kempen insgesamt 19 tote Möwen entdeckt. Nach einer Untersuchung im Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW) in Krefeld ist klar: Die Tiere waren mit dem H5-Geflügelpestvirus infiziert. Eine endgültige Bestätigung erfolge noch durch das Friedlich-Loeffler-Institut, teilte der Kreis Viersen weiter mit.