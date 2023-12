ÖPNV im Kreis Viersen So fahren die Busse an Weihnachten

Kreis Viersen · An den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester schränken die öffentlichen Verkehrsbetriebe ihr Angebot ein. So fahren die Busse im Kreis Viersen.

22.12.2023 , 12:56 Uhr

An Heiligabend fährt der letzte Bus gegen 16 Uhr. Foto: Heribert Brinkmann

■ 24. Dezember (Heiligabend): Es gilt der Sonntagsfahrplan. Der letzte Linienbus der NEW mobil und aktiv fährt um 16 Uhr ab Viersen Busbahnhof. Auch die Busse der DB Regio Bus NRW fahren bis etwa 16 Uhr. ■ 25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag): Der erste Bus der NEW mobil und aktiv fährt ab 9.30 Uhr ab Viersen Busbahnhof. Es gilt der Sonn- und Feiertagsfahrplan. ■ 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag): Es gilt der Sonn- und Feiertagsfahrplan. ■ 31. Dezember (Silvester): Der letzte Linienbus der NEW mobil und aktiv fährt gegen 19 Uhr von Viersen Busbahnhof. Es gilt der Sonntagsfahrplan.

(mrö)